Yamaha YZF-R1M, edizione 2016

Motegi è soltanto lʼultimo capitolo dellʼ esaltante 2015 Yamaha nelle moto . Una stagione in pista fantastica, con le YZF-R1 di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo che si stanno dando battaglia per conquistare il titolo 2015 della MotoGP. Ma Yamaha ha annunciato nei giorni scorsi di voler tornare anche nella Superbike , e parteciperà al Mondiale 2016 con la nuova YZF-R1 affidata allʼex campione del mondo Sylvain Guintoli.

Necessario allora un nuovo "passaggio" stradale della formidabile superbike di Iwata. Per il 2016, infatti, Yamaha ha annunciato la produzione della nuova YZF-R1M, con la carena in carbonio. Una superbike che va oltre la sportività dei suoi 200 CV, erogati a oltre 13 mila giri, e la leggerezza dei 199 kg di peso. Yamaha la propone a listino con le sospensioni elettroniche Öhlins e gli pneumatici Bridgestone con specifiche da competizione. In più la preziosa interfaccia CCU ‒ Communication Control Unit ‒ che permette di memorizzare informazioni come tempi sul giro, velocità, posizione dell'acceleratore, angolo di piega, condividendo tutti i dati con un tablet in wi-fi.