Yamaha YZF-R1: lʼattesa è finita!

09:30 - Unʼassoluta premiere mondiale ha conquistato lʼEicma 2014: la nuova Yamaha YZF-R1. Tenuta a battesimo via streaming direttamente da chi la esalta nella MotoGP, e cioè Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, la nuova YZF-R1 era attesissima, perché la versione stradale della supersportiva Yamaha ‒ compiutamente Racing Replica ‒ ha sempre avuto un buon mercato, nonostante i 20.000 e passa euro di listino. Con lei lʼancor più sofisticata YZF-R1M, una versione speciale con carena leggera in carbonio.

Le nuove superbike Yamaha montano il 4 cilindri frontemarcia crossplane da un litro di cilindrata, che sviluppa 200 CV e assicura performance ineguagliabili. Il telaio Deltabox in alluminio con interasse corto, il telaietto e cerchi in magnesio e le sospensioni evolute assicurano prestazioni entusiasmanti. Nuove sono la carena (colori Race Blu e Race Red), i fari a LED e la presa d’aria centrale, ma soprattutto l’elettronica, mutuata dalla YZR-M1. Lʼunità di gestione del motore e il GPS integrato consentono al pilota di analizzare i tempi sul giro e vari altri dati telemetrici, mentre le sospensioni Electronic Racing Suspension Öhlins assicurano una guida di qualità superiore.

A Eicma Yamaha ha portato anche altre moto, come la MT-09 Tracer MY 2015, il nuovo scooterone TMAX nella versione top di gamma Iron MAX, e le rinnovate enduro WR250F e WR450F MY 2015. Ma su tutte le “altre” spicca ancora una YZF, stavolta nella versione giovane R3 di soli 320 cc, ma che non per questo rinuncia alla sua dinamicità. Pensata per il target più giovanile e con patente moto A2, la Yamaha YZF-R3 monta un potente bicilindrico da 320 cc a 4 tempi e 4 valvole, capace di sfoderare 42 CV di potenza a 10.750 giri/minuto. Il puro DNA delle Yamaha R-Series è evidente nel telaio leggero, nel particolare design della carena e, esteticamente, nel profilo muscoloso, nell’aggressivo doppio faro anteriore e nella presa d’aria centrale. Arriverà in Italia ad aprile 2015, il prezzo è di 5.390 euro.