Yamaha YZ85 2019, il cross per giovanissimi

Yamaha rinnova radicalmente la gamma YZ , quella delle enduro sportive per intenderci, che offre possibilità a tutti grazie allʼampio range di modelli che va dai 65 ai 450 centimetri cubici. In queste immagini vediamo la nuova YZ85 2019 , la moto da cross che si rivolge ai giovanissimi appassionati di sport.

Una gamma importante nel ricco parterre Yamaha quella YZ, entro la quale spicca la nuova YZ250F 2019, prima moto al mondo della categoria 250 con di serie il sistema di mappatura del motore basato sulla connessione wireless con uno smartphone. Ma innovazioni significative si colgono anche sulla nuova YZ85, il cui motore due tempi, raffreddato a liquido con aspirazione a valvole lamellari, ha un design tutto nuovo di testa e cilindro, che eroga potenza in una fascia di regime ampia che non fa perdere il picco di potenza quando il contagiri è al limite. La ciclistica è stata aggiornata nel forcellone, ora in alluminio, e con sospensioni Kayaba con setting da gara.