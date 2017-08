19 luglio 2017 09:20 Yamaha YZ450F 2018, il cross è di tutti Si rinnova la gamma enduro di Iwata

Yamaha ha presentato la nuova gamma 2018 di moto enduro e da cross estremo. Se però le WR250F e WR450F sono state appena ritoccate, una vera rivoluzione ha coinvolto la YZ450F, uno dei modelli da motocross più performanti al mondo. Nuovi non sono soltanto il telaio e il motore, ma anche la app Power Tuner per smartphone, con la quale gestire il set-up della moto.

La nuova Yamaha YZ450F è stata rivista sia dal punto di vista tecnico che stilistico. Nuovi sono il sistema di avviamento elettrico a pulsante, compatto e leggero, e la batteria ultraleggera agli ioni di litio. Grande novità è però rappresentata dalla prima app per moto “Power Tuner”, offerta di serie insieme al dispositivo wireless e compatibile con smartphone iOS e Android. Grazie a questʼapp i possessori potranno regolare le prestazioni del motore in funzione del proprio stile di guida, delle condizioni del percorso e del meteo. Le preferenze possono essere salvate e archiviate, come anche tutte le informazioni di viaggio che si reputa utili, condividendole se si vuole con il proprio team e gli amici.

La nuova moto da cross della Casa di Iwata dispone di un nuovo motore, sempre con Launch Control, rinnovato nella testa del cilindro rovesciata, nel pistone, nei profili delle camme e nella geometria del cilindro. Il telaio a doppia trave in alluminio è stato progettato in funzione del motore, con unʼangolazione leggermente più verticale per ottimizzare la distribuzione dei pesi e ottimizzarne il bilanciamento. Trasmissione e frizione sono state riviste per offrire una connessione più diretta, mentre i radiatori sono ora più larghi per garantire un miglior raffreddamento. Inoltre il serbatoio più compatto da 6,2 litri e lʼairbox ridisegnato e posizionato in alto offrono una presa più stretta per le ginocchia, favorendo il controllo della moto.