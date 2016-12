2 settembre 2016 09:45 Yamaha YZ250F, cross da sballo! Il 10-11 settembre free test ride a Ottobiano

La gamma da cross Yamaha si rafforza coi nuovi modelli 2017 da competizione YZ250F e YZ450F. La nuova “due e mezzo”, in particolare, si presenta ancora più performante e veloce, grazie agli interventi sul motore finalizzati allʼaumento di potenza su tutto l’arco d’erogazione, ai cambi più fluidi e alla frizione più morbida. Ma migliorate sono anche le sospensioni (e quindi la stabilità) e lʼimpianto frenante.

I modelli Yamaha YZ-F si caratterizzano per il cilindro a testa rovesciata, soluzione dinamica che ha permesso a Jeremy Martin di trionfare nel campionato AMA 250 Motocross 2015, e a Cooper Webb di bissare questʼanno il titolo AMA 250SX della West Coast americana. La nuova testa del cilindro sviluppa prestazioni superiori per via della rinnovata aspirazione anteriore e dello scarico posteriore. Estetica e tecnica insieme spiegano il posizionamento del filtro dellʼaria più in alto e del serbatoio sotto la sella, che bilanciano meglio le masse e regalano una spinta più decisa ai regimi medio-alti. Allo stesso scopo sono state abbassate le pedane di 5 mm. Infine, una nuova biella in acciaio al nickel-cromo-molibdeno si adatta meglio all’incremento di potenza del motore.

Per adattarsi all’incremento di prestazioni del motore, la YZ250F Model Year 2017 dispone di una centralina dai nuovi parametri che innalza il punto massimo di fuorigiri del motore, migliorando di fatto l’allungo e il feeling di guida. I piloti avranno poi a disposizione lʼopzionale Yamaha Power Tuner, un sistema che permette di modificare lʼerogazione collegandosi direttamente alla moto, senza la necessità di un pc, così che in pochi secondi pilota e meccanico possano curare la messa a punto del motore per adattarlo alle condizioni del circuito. Quanto al telaio a doppia trave in alluminio, la modifica sostanziale sta nellʼallargamento di 12 mm della parte che termina sul forcellone posteriore, ciò che aumenta la rigidità torsionale e quindi la stabilità.