Yamaha XJR 1300 2015 e XJR Racer

09:31 - Febbre da Eicma. Il Salone delle moto a Milano aprirà tra 12 giorni, ma molte novità sono già state annunciate. Come quelle Yamaha, che esporrà la gamma Sport Classic nella declinazione più potente, la XJR 1300. Si tratta di due interpretazioni della maxi-bike nipponica, che ben si presta alla customizzazione più accentuata: la XJR 1300 Model Year 2015 e la XJR 1300 Racer. Due moto che proiettano il loro classico look sportivo verso nuove forme e spermentazioni.

Il look della Yamaha XJR 1300 2015 si caratterizza per il disegno più snello e affilato del serbatoio (capiente 14,5 litri) e per il manubrio più largo e vicino al pilota, che assicura una posizione in sella più eretta. Serbatoio e sella a un solo posto si ispirano al mondo delle corse e lo stesso fa il grande terminale di scarico “4 in 2 in 1” di colore nero. Il motore raffreddato ad aria di 1.300 cc è un possente 4 cilindri da 98 CV di potenza, che sfodera una coppia di 108 Nm. Yamaha promette una guida confortevole e sicura per la sua maxi, merito anche degli steli antiattrito DLC della forcella (Diamond-like Carbon), mentre sul retrotreno agiscono due ammortizzatori Ohlins, previsti nella dotazione di serie.

Disponibile in tre tinte – grigia, blu, nera – la nuova Yamaha XJR 1300 costa 10.390 euro. Dalla stessa moto deriva la XJR 1300 Racer, una custom con autentico look Café Racer. Davvero esclusivi sono il cupolino in carbonio, il parafango anteriore corto e i mezzi manubri così tipici delle Café Racer anni 70. Il prezzo della XJR 1300 Racer è di 11.590 euro.