Yamaha X-Max, ecco la gamma Iron Max

Sono belli, grandi e sportivi. Sono gli scooter della gamma Yamaha X-Max , tre cilindrate di 125, 250 e 400 cc, che adesso diventano ancora più esclusivi con le versioni Iron Max . In pratica, una gamma nella gamma, con lʼesclusiva colorazione "Liquid Darkness" ed eleganti dettagli in alluminio, tra cui le pedane. Nelle immagini vediamo il modello più grande: Yamaha X-Max 400 Iron Max .

Il 400 cc è uno scooterone top di gamma, dal Dna sportivo mutuato da quello di TMax. Prestante e performante, perché sostenuto dalle ruote di grande diametro e dai potenti freni a disco anteriori e posteriori con lʼABS di serie. Ma in Italia lʼABS è di serie anche sulle cilindrate 125 e 250. Il posizionamento alto di gamma dei modelli Iron Max lo si riscontra anche nella sella con il logo X-Max con cucitura in rilievo, nelle finiture in pelle nel retroscudo e nel rivestimento cromo satinato del manubrio. Su Yamaha X-Max 400 Iron Max sono di serie il poggiaschiena e le luci di posizione a LED. A listino lo scooterone 400 costa 6.990 euro, con ABS e franco concessionario incluso. Yamaha X-Max 250 Iron Max ABS costa 5.390 euro e X-Max 125 Iron Max ABS 4.990 euro.