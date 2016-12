31 ottobre 2016 08:40 Yamaha X-Max 300, lʼanello mancante Uno scooter con telaio di tipo motociclistico

Yamaha amplia la famiglia Sport Scooter con lʼinedito X-Max 300. Una via di mezzo, ma premium, in una gamma che va da 125 cc ai 530 cc del TMax, e proprio a questʼultimo sʼispira per design e contenuti tecnici. Rispettoso dello standard Euro 4, il motore è inedito in casa Yamaha, un monocilindrico da 300 cc 4 tempi 4 valvole che assicura prestazioni superiori con emissioni e consumi ridotti.

Il motore di X-Max 300 è realizzato con la più recente tecnologia Yamaha Blue Core. Significa raffreddamento a liquido, iniezione elettronica di ultima generazione, con un nuovo disegno della camera di combustione e del condotto di aspirazione, che permettono una combustione rapida ed efficiente, in grado di offrire più coppia ai bassi e medi regimi. Per garantire una buona accelerazione e unʼeccellente guidabilità, lʼiniezione sfrutta la mappatura 3D in tempo reale e controlla con precisione il volume di carburante e la fasatura delle valvole. La dinamicità del nuovo scooter giapponese beneficia anche delle linee pulite e inclinate verso lʼalto del codone, oltre che del telaio dʼimpronta motociclistica con forcella a doppia piastra.

Il bel design ispirato a TMax svela il doppio faro anteriore a LED e l’innovativo proiettore centrale, che donano a X-Max 300 un aspetto deciso e aggressivo. Anche il gruppo posteriore è a luci LED. Insomma le premesse per dare ulteriore linfa alla gamma X-Max cʼè (solo X-Max 250 è stato venduto in 130 mila unità in 11 anni). La ruota anteriore da 15 pollici è ben bilanciata dalla posteriore da 14 pollici. La strumentazione high-tech prevede un elegante tachimetro e un contagiri analogico, entrambi alloggiati allʼinterno di gusci che richiamano quelli delle auto sportive.

Quanto a funzionalità, Yamaha X-Max 300 dispone di un grande sellone, sotto al quale cʼè un vano per ospitare due caschi integrali e la presa da 12V. Inedito anche il sistema di accensione senza chiave “Smart Key” e di serie è pure il sistema di controllo della trazione. In Italia il nuovo scooter Yamaha sarà disponibile da aprile 2017.