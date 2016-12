3 settembre 2015 Yamaha Tricity con Ligabue a Campovolo Concorso per vincere i biglietti del concerto

Il Liga festeggia 25 anni di carriera e dove se non a Campovolo poteva festeggiare lʼevento, che si annuncia come uno dei più belli e spettacolari degli ultimi anni. Lʼappuntamento è per il 19 settembre, ma già da tempo è scattata la corsa ai biglietti. Una mano ai tanti fan del rocker emiliano la darà Yamaha, con un concorso che mette in palio sette coppie di biglietti (14 ticket) nellʼarea più esclusiva di Campovolo. Yamaha che col suo scooter a tre ruote Tricity è partner dellʼevento.

Per partecipare al concorso con in palio i biglietti (area Pit-A, proprio di fronte al palco di Ligabue) occorre andare sul sito www.yamahacampovolo2015.it, attivo dal primo settembre. Fino al 13 settembre è possibile compilare il form di registrazione per ricevere, via e-mail, un codice che permette di fare un test ride di Yamaha Tricity. Soltanto dopo la prova dello scooter, possibile dallʼ1 al 15 settembre andando in una concessionaria Yamaha scelta al momento della registrazione, il codice sarà attivato e lʼutente riceverà il link di partecipazione al concorso "Instant Win". Si saprà subito se si è stati tra i fortunati che potranno andare al concerto di Ligabue col pass di coppia in palio.