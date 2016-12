Yamaha SR400 nel progetto Yard Built

Parlano la stessa lingua, si guardano negli occhi, ed è un attimo a capirsi. Sono Fred “Krugger” Bertrand , tra i più famosi allestitori di moto, e Bernard Ansiau , il meccanico di Valentino Rossi in MotoGP. La lingua comune è il francese dei belgi (lo sono entrambi), ma soprattutto quella che unisce la passione per i motori. Dal loro incontro nasce la nuova Yamaha Yard Built SR400 .

Una serie speciale che rende omaggio alle moto da corsa degli anni 70, alle Yamaha rese celebri da leggende come Wayne Rainey, Kenny Roberts, Randy Mamola e Norick Abe. La storia del Motomondiale. La gamma Sport Heritage della Casa di Iwata si arricchisce così di unʼultima meraviglia della serie Yard Built, che sceglie i migliori bike-maker del mondo per lavorare con loro gomito a gomito. Patron della Krugger Motorcycles, Fred “Krugger” Bertrand e Bernard Ansiau hanno condiviso la scelta di utilizzare la monocilindrica SR400, montarvi un turbocompressore volumetrico Aisin 300 e creare così una special fantastica. Lʼimpianto di scarico è stato costruito ad hoc e il carburatore S&S da 48 mm non ha il sistema a iniezione elettronica, così da riportare alla luce lo spirito racing degli anni 70 e far rivivere il mito delle Yamaha TZ.