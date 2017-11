Yamaha rafforza la gamma enduro WR-F

Agilità e precisione su ogni terreno. Lo facevano prima e lo fanno ancor meglio oggi. Sono le enduro Yamaha WR250F e WR450F, due moto dal palmarés dʼeccezione che gareggiano in EnduroGP ed Enduro2. Per competere nella stagione 2018, le moto sono state rinnovate nella tecnica e anche nel design, e per il pubblico sono già pronte nelle concessionarie Yamaha.