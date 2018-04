29 marzo 2018 07:30 Yamaha nuovo TMAX SX Sport Edition Ciclistica e dinamica da moto sportiva

Per Yamaha è lo scooter sportivo definitivo. Il nuovo TMAX SX Sport Edition non è soltanto il top di gamma dellʼamatissimo maxi giapponese, ma è una vera proposta premium della mobilità contemporanea. Una moto, vuoi per la ciclistica che per la qualità dinamica e il piacere di guida, camuffata però sotto le spoglie del pratico commuter metropolitano.

A dimostrazione di ciò, lo scooterone Yamaha è equipaggiato con sospensioni di tipo motociclistico, con la forcella a steli rovesciati con corsa da 120 mm. Il telaio leggero in alluminio assicura una grande maneggevolezza, e poi cʼè lo scarico Akrapovič rivestito in carbonio, che sottolinea il carattere sportivo del veicolo, già forte del possente motore bicilindrico frontemarcia da 530 cc e 46 CV di potenza. Yamaha TMAX SX Sport Edition si caratterizza inoltre per il D-Mode a due livelli, che dà al guidatore la possibilità di scegliere tra la modalità di marcia T, per unʼerogazione più dolce, e la modalità sportiva S, perché anche fuori città il maxi-scooter giapponese sa andare che è un piacere.