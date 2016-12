22 giugno 2015 Yamaha NMax, il 125 di charme Inedito scooter giovanile nella gamma Yamaha

In casa Yamaha "Max” è il nome che piace di più. Perché offre il "massimo", anche in taglia piccola, come il nuovo scooter 125 NMax, che arriva sul mercato italiano proprio in questi giorni. Giovane, profondamente metropolitano, fresco nel design e nella luce che proietta (ha i fari a LED), lʼinedito Yamaha NMax esprime un indubbio carisma nel segmento. Guarda al target giovanile chiaramente, ma anche a chi cerca una soluzione di mobilità alternativa.

Yamaha NMax, il 125 di charme 1 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 2 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 3 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 4 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 5 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 6 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 7 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 8 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 9 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 10 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 11 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 12 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 13 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 14 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 15 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 16 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 17 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 18 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 19 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 20 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 21 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 22 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 23 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 24 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 25 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 26 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 27 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 28 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 29 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 30 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 31 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 32 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 33 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km 34 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Yamaha NMax, il 125 di charme Yamaha NMax ha un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, che con un litro di benzina fa più di 45 km leggi dopo slideshow

Il nuovo scooter entry level della gamma Yamaha monta un motore nuovo di zecca da 125 cc a 4 tempi, raffreddato a liquido e con iniezione elettronica, che riesce a fare più di 45 km con un litro di benzina. È uno scooter di fascia alta e lʼABS con dischi da 230 mm è di serie. Le ruote alte da 13 pollici accolgono pneumatici larghi per una guida sportiva. Il fratellino del TMax ha un telaio di tipo sportivo realizzato con una struttura leggera e resistente di tubi in acciaio di diametro ridotto, ideale per garantire una guida confortevole e offrire la maggior sensibilità su strada. Il doppio ammortizzatore posteriore è standard. Come gli scooter Yamaha di cilindrata superiore, anche NMax nasconde il serbatoio sotto il tunnel centrale e tamponi in gomma assorbono le vibrazioni per rendere la guida piacevole e confortevole.