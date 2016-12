Yamaha MT-10, prove libere per tutti!

Sul Passo del Penice, a Bobbio in provincia di Piacenza, la Yamaha MT-10 fa oggi e domani il suo debutto di fuoco. La 4 cilindri nipponica ‒ sul mercato italiano in questi giorni ‒ sarà proposta anche per liberi test ride, ai quali i fan potranno iscriversi presso il Truck MT se in possesso della patente di guida. Sul celebre passo emiliano si svolge la terza tappa dellʼMT-Tour Yamaha, che comprende prove libere anche dei modelli MT-03, MT-07 e MT-09.