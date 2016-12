Yamaha FJR1300, istinto di viaggio

Una moto che è uno dei grandi successi Yamaha . È la FJR1300 , una maxi Sport Tourer dalle grandi qualità dinamiche, concepita per macinare chilometri e viaggiare instancabile. Finora ha conquistato più di 60 mila europei e così Yamaha ha pensato di rinnovarla lanciando la nuova versione 2016 e declinandola in tre modelli ‒ A, AE e AS ‒ confermando il motore 4 cilindri di 1.300 centimetri cubici.

Nuova anche la strumentazione a tre quadranti, come la tinta Matt Silver che dona un look più moderno alla moto. Il parabrezza è regolabile elettronicamente, la sella è regolabile su due posizioni e il manubrio su tre. Una moto fatta per viaggiare si avvale di un grande serbatoio da 25 litri, e non trascura il comfort delle borse laterali rigide, delle manopole riscaldate e della presa da 12 volt di serie. Ma soprattutto la nuova Yamaha FJR1300 ha la predisposizione per il sistema D-Air Street di Dainese, in pratica lʼairbag per motociclisti. A listino dal prossimo febbraio, la nuova Yamaha FJR1300 costa da 16 mila a 20 mila euro.