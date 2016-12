Yamaha BWʼs Original, la scelta young

La gamma di scooter Yamaha spazia a 360 gradi sullʼuniverso della mobilità. Ci sono gli ecologici cinquantini elettrici a emissioni zero, gli alternativi a tre ruote come Tricity , gli sportivissimi TMax e X-Max con grandi cubature e potenze. E soddisfano ogni target, i teen-agers ad esempio , che hanno a disposizione almeno 4 gamme: Aerox, Jog, Neoʼs e BWʼs . Proprio questʼultimo ‒ uno degli scooter più "easy" del mercato ‒ è amato dai quattordicenni e dalle quattordicenni alle prime armi con le due ruote.

Agile e scattante, facilissimo da guidare con la sella alta da terra appena 768 mm, Yamaha BWʼs è infatti lo scooter ideale per i più giovani, ma anche per i neofiti di ogni età delle due ruote. Leggero comʼè ‒ 82 chilogrammi ‒ Yamaha BWʼs è però adatto anche a chi cerca la massima destrezza in città ed è solito avvilirsi con traffico, soste e parcheggi. Il motore è il piccolo monocilindrico a due tempi di 49 cc, che sviluppa una potenza minima di 2,4 kW a 6.500 giri al minuto e si accompagna ad un confortevole cambio automatico. Un serbatoio capiente da 5,3 litri garantisce una buona autonomia di marcia, ma a dare vigore al design dello scooter è il doppio faro anteriore di taglio sportivo.