Yamaha avvia la prevendita di YZF-R1

10:00 - Una moto un mito. La Yamaha che corre in MotoGP arriva adesso in versione stradale, con poco più di 18 mila euro ve la portate a casa. È la YZF-R1, superbike che definire sportiva è un eufemismo, per i suoi 200 CV e solo 199 kg di peso, che Yamaha propone anche nella serie limitata YZF-R1M con la carena in carbonio, le sospensioni elettroniche Öhlins Electronic Racing Suspension e gli pneumatici Bridgestone con specifiche da competizione. In questa clip, il testimoniale della favolosa super Yamaha non poteva che essere Valentino Rossi.

La Casa nipponica dimostra però di saper coltivare il suo numeroso popolo di fan e la gamma YZF la propone anche nella versione di piccola cilindrata R3 per il suo target più giovane. Ma torniamo alla YZF-R1, proposta nella livrea Race Blue e Racing Red al prezzo di 18.490 euro, franco concessionario incluso. La YZF-R1M è invece proposta nella colorazione Silver Blu Carbon al prezzo di 22.990 euro ed è prenotabile esclusivamente online, per consegne che partiranno a marzo 2015. Le prenotazioni online sono disponibili sul sito apposito https://r1m.yamaha-motor.eu/it-IT/registration. E chi acquisterà la Yamaha YZF-R1M riceverà in omaggio lʼinvito per partecipare alla Yamaha Racing Experience con la propria moto. Significa correre al Mugello i giorni 28 e 29 luglio 2015, partecipando a sessioni di guida in pista in sella alla propria YZF-R1M e con assistenti istruttori dʼeccezione come Colin Edwards.