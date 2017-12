Yamaha annuncia la nuova YZF-R1M 2018

Certo bisognerà mettersi in coda e avere pazienza. Lʼindirizzo per la prenotazione è questo: https://r1m.yamaha-motor.eu/it-IT/registration. Lʼesperienza della YZF-R1M nei tre anni passati dimostra come queste moto supersportive e prodotte in volumi limitati siano ambitissime. Per il 2018 Yamaha ha equipaggiato la YZF-R1M con nuove sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC 2 ERS, ancora più “intelligenti” perché capaci di regolare con maggiore precisione la dinamica delle sospensioni in pista, visto che tengono conto di funzioni come le frenate, le accelerazioni e le curve. Nuovo è pure il cambio Quick Shift, ancora più sofisticato rispetto a quello della YZF-R1 2017, perché innesta le marce a pieno gas e non impone lʼobbligo di utilizzare la frizione.