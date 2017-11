Yamaha alla Speed Week con Virgin Radio

Bonneville è un nome leggendario per il mondo delle moto, e Triumph le ha persino dedicato una storica gamma. La Speed Week è un grande appuntamento, e certo una grande sfida la scelta di Yamaha di affidare le sue “customizzazioni” migliori ‒ le Faster Sons appunto ‒ a un trio che unisce la passione per le due ruote a quella per la musica. Il modo migliore per vivere lʼanima rock dellʼevento e la partecipazione di Yamaha ha infatti trovato in Virgin Radio il partner ideale. Come se il diapason che unisce Yamaha (il celebre logo) e lʼattività quotidiana di Virgin Radio si trasferisse per una settimana nel più suggestivo scenario del West.