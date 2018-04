X-Max 125, lo scooter Yamaha è sempre… Max!

Yamaha dimostra la versatilità della sua gamma Sport Scooter con lʼarrivo del nuovo X-Max 125. Si tratta della versione più piccola di una famiglia di scooter che conta cilindrate superiori, ma non per questo meno dinamica ed evoluta tecnologicamente. Anzi ha il vantaggio di poter essere guidato da chi ha solo la patente B per autoveicoli e non quella per motocicli.