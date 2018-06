Vespa World Days, a Belfast il grande raduno mondiale

Che il destino di Vespa fosse quello di diventare unʼicona del XX secolo (e oltre) lo si capì subito. Non appena nacque, nel 1946, già sorsero i primi Vespa Club. La sua idea di mobilità era infatti alternativa e rivoluzionaria allora, ma lo è anche oggi nelle caotiche metropoli che sorgono come funghi su scala globale. Oggi sono 53 i Vespa Club Nazionali associati al Vespa World Club, per circa 120.000 soci in tutto il mondo. Nel Regno Unito è un mito fin dai primi anni 50, protagonista di movimenti giovanili culturali e musicali – primo tra tutti quello dei Mods – che elessero la Vespa a loro mezzo. Tutte le notizie sui Vespa World Days sono disponibili sul sito www.vespaworlddays2018.co.uk.