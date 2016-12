Vespa PX Touring, lʼevergreen

Nellʼimmaginario dei giovani anni 70 e 80 era la Vespa dei sogni. La PX ha segnato unʼepoca , nella storia del brand Piaggio e nel costume di quegli anni, con oltre tre milioni di esemplari venduti in 38 anni! E così, ogni nuova versione di Vespa PX si rivolge al passato con rispetto, confermandone lo stile, le cilindrate classiche 125 e 150 e il cambio a quattro marce che la rendono unica e inconfondibile. Di Vespa PX arriva ora la serie speciale Touring , che esalta la vocazione per il viaggio dello scooter più amato al mondo.

Linee essenziali e minimaliste, Vespa PX Touring è dotata di serie di cupolino, di portapacchi anteriore e posteriore cromati e della ruota di scorta, quasi un vezzo vintage del modello dʼorigine. La sella color marrone è esclusiva della PX Touring e si abbina perfettamente al nuovo colore grigio seta del veicolo. Altra nota vintage è il design del cruscotto, con tachimetro con doppia scala in km e miglia e lʼindicatore del livello carburante illuminati da una luce neutra. Moderni sono i proiettori, lʼanteriore è dotato di lampada alogena che crea un potente fascio di luce. Quanto alle motorizzazioni, i due monocilindrici due tempi da 125 e 150 cc hanno lʼaccensione elettronica e si avviano con starter elettrico, ma Vespa non rinuncia al kick starter, la classica "pedivella" per la messa in moto. Sono motori Euro 3. I prezzi di Vespa PX Touring sono di 3.930 euro per la 125 e di 4.150 euro per la 150 cc.