Vespa lancia le versioni Yacht Club e Notte

Lʼeleganza e lʼesclusività di Vespa si fa forte di nuovi colori. Arrivano infatti negli showroom italiani le nuove serie speciali Vespa Yacht Club e Vespa Notte , che erano state presentate allʼultima edizione di Eicma . La prima si ispira chiaramente alle atmosfere uniche del mondo della vela, mentre Vespa Notte mette in risalto un inedito e affascinante look “total black”.

Le versioni Yacht Club sono tre: Vespa Primavera Yacht Club è disponibile nelle cilindrate 50 e 125, mentre al vertice si pone la Vespa GTS 300 Yacht Club. La livrea bianca con numerosi dettagli in blu spicca sullʼiconico scooter italiano, come anche le grafiche esclusive e la speciale finitura diamantata. Davvero distintiva è la sella, che presenta un’inedita lavorazione a strisce ispirata all’arredamento nautico più tradizionale e autentico. Prezzi: Vespa Primavera 50 Yacht Club costa 3.510 Euro; Vespa Primavera 125 Yacht Club 4.520 euro; Vespa GTS 300 Yacht Club 6.030 Euro. In tutti i casi IVA e franco concessionario inclusi.