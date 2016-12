Quando si dice il fascino assoluto. Vespa incontra lo stile di Giorgio Armani e ne nasce lo scooter più prezioso e affascinante del mondo: la Vespa 946 Emporio Armani . Tiratura ovviamente limitata e numerata. Il trionfo del made in Italy lo vediamo in queste immagini nella Città Eterna, a Roma, dove il mito della Vespa si è radicato grazie allʼimmaginario cinematografico.

La Vespa 946 Emporio Armani è un modello meraviglioso. Non è solo la griffe del grande stilista a caratterizzare questo scooter, ma anche la sua originalità. Lanciando uno sguardo al look si scopre il colore unico, una particolare varietà di grigi con un tocco di verde appena accennato, visibile solo in particolari condizioni di luce. Ma bellissime sono anche le finiture brown leather. La Vespa 946 Emporio Armani permette al gruppo Piaggio di celebrare i 130 anni dalla fondazione e al Re Giorgio della moda i 40 anni dalla nascita della Maison. E il prossimo anno Vespa festeggia i 70 anni dal suo esordio, il 1946. Il motore è quello della Vespa 946, cilindrata 125 a 4 tempi e iniezione elettronica. Di qualità lʼimpianto frenante, con il doppio freno a disco da 220 mm di diametro e lʼABS a doppio canale di serie. Per questo scooter Armani ha anche firmato una collezione speciale di abbigliamento e accessori coordinati, dalle felpe ai giubbotti, dai pantaloni alle T-shirt e polo, passando per portachiavi, cappellini e occhiali.