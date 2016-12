Vespa 946 Emporio Armani, debutto in Usa

Unʼedizione speciale dello scooter più famoso al mondo, già lanciata in Europa la scorsa estate e in alcuni mercati dellʼAsia dove il gruppo Piaggio è presente. Un modello dal fascino immenso, che mette insieme due icone del made in Italy: lo stilista mito della moda italiana nel mondo e la Vespa, altro mito ma delle due ruote, e prossima ormai ai 70 anni di storia. La Vespa 946 griffata da Giorgio Armani si caratterizza per lʼesclusivo mix di toni grigi e verde, che creano un colore unico e speciale, in grado di esprimere sfumature diverse a seconda della luce. Bellissime sono poi le finiture brown leather dello scooter, senza dimenticare la collezione di abbigliamento e accessori ad hoc firmata dalla Maison milanese: felpe, giubbotti, pantaloni, T-shirt, fino a portachiavi, cappellini e occhiali.