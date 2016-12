Versys, la Kawasaki per tutti

10:00 - Il 2015 di Kawasaki si apre allʼinsegna delle novità. Debutta la formidabile Ninja H2 da 210 CV (e 25.000 euro di listino), la Vulcan S con motore di 650 cc e lʼopzione per lʼABS e la nuova gamma Versys. Questʼultima è una naked stradale che la Casa di Akashi propone sia nella cilindrata media di 650 cc che in quella più potente da un litro di cilindrata. Sia la Versys 650 che la Versys 1000 sono disponibili in tre versioni: base, Tourer Plus e Grand Tourer.

Entrambe le Versys adottano il nuovo linguaggio stilistico delle “Kawa”, più dinamico e aggressivo, che però non pregiudica la posizione eretta tipica della moto e la guidabilità. Il cupolino e il parabrezza regolabili sono nuovi, mentre è confermato il classico doppio faro anteriore, come anche la lunga escursione delle sospensioni e le ruote da 17 pollici. Rinnovato il telaio leggero in alluminio a doppio trave, rinforzato però per supportare il nuovo bagaglio extra, che utilizza l’innovativo sistema di montaggio con un’unica chiave. Di serie su Versys 1000 è ora il cavalletto centrale, come il controllo di trazione, mentre lʼABS è standard su entrambe. La frizione assistita e anti-saltellamento è un valido aiuto al pilota meno esperto, perché limita il bloccaggio della ruota posteriore.

Se il motore 4 cilindri 1.0 da 120 CV vi sembra impegnativo, Kawasaki ha pronta in casa la versione media di 650 cc da 69 CV di potenza. Un motore efficiente nei consumi e che ha il merito di garantire una buona coppia ai bassi e medi regimi, e ciò la rende decisamente fruibile nella guida di tutti i giorni. Col suo parabrezza regolabile e una nuova sospensione a escursione lunga di 41 millimetri, la Versys 650 è una vera alternativa ai maxi-scooter ed è disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW per i neopatentati. Il serbatoio di benzina è stato ampliato e ora può contenere 21 litri. I prezzi della Kawasaki Versys 650 partono da 7.490 euro, per la Versys 1000 da 12.290 euro.