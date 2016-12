Van Van 200, la Fun Bike Suzuki

Piccoli centauri crescono. E per farlo devono passare dal cinquantino alla loro prima, vera moto, in grado magari di andare in tangenziale e autostrada. Suzuki va loro incontro e presenta la Van Van 200 , moto giovanile e dalle linee essenziali, con un motore monocilindrico 4 Tempi da 200 cc , evoluzione della Van Van 125 e della storica RV 90 .

Suzuki definisce la inedita Van Van 200 una “Fun Bike”, perché in effetti promette una guida facile e una buona posizione in sella, la cui altezza dal suolo è di soli 77 cm. Per adattarsi ai neofiti delle moto, monta gomme di larga sezione ‒ 130/80 davanti e 180/80 dietro ‒ su cerchi da 18 pollici allʼanteriore e da 14” dietro. Una moto agile e divertente, che scatta bene anche per la leggerezza (128 kg complessivi), ma anche estremamente pratica coi suoi ganci per il fissaggio dei bagagli e confortevole sia per il pilota che per il passeggero, cui si rivolge il comodo maniglione posteriore. Sicurezza e stabilità sono garantiti dal disco freno anteriore con pinza a due pistoncini, potente e modulabile, mentre sulla ruota posteriore agisce un freno a tamburo.