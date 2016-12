25 marzo 2016 Twin True Adventure Sardegna 2016 Un tour insieme alla maxienduro Honda

Un viaggio, unʼesperienza unica, una vacanza, un corso di guida in moto. Tutto in un unico evento: il “Twin True Adventure Sardegna 2016”, dedicato espressamente ai clienti della nuova Honda CRF1000L Africa Twin. I quali potranno trascorrere 4 giorni in sella alla loro moto per un'esperienza unica alla scoperta di angoli incantevoli e suggestivi della grande isola del Mediterraneo.

Twin True Adventure Sardegna 2016 1 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 2 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 3 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 4 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 5 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 6 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 7 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 8 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 9 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 10 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 11 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 12 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 13 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 14 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 15 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 16 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile 17 di 17 Ufficio stampa Ufficio stampa Twin True Adventure Sardegna 2016 Un evento speciale per i clienti della Honda CRF1000L Africa Twin. In Sardegna dal 20 al 27 aprile leggi dopo slideshow

La nuova Honda Africa Twin, nella configurazione da un litro e 95 CV e con lʼopzione per il cambio a doppia frizione DCT, è la moto più attesa dellʼanno ed è balzata in fretta in testa alle classifiche di vendita europee. Meritava dunque di essere protagonista di un evento esclusivo come il "Twin True Adventure Sardegna", che Honda ha organizzato per piloti tanto esperti quanto neofiti, con percorsi differenziati secondo le difficoltà, semplici sterrati e impegnativi percorsi offroad, e con guide esperti dei territori da esplorare. Lʼanima della maxienduro Honda è votata al fuoristrada, la Dakar è il suo pane e lʼAfrica è nel nome e nellʼanima. Avventura che però affronta col più alto bagaglio tecnico oggi disponibile, dallʼABS disinseribile al controllo di trazione HSTC multilivello fino alle sospensioni regolabili.