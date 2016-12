Triumph Tiger Explorer, la GT versatile

Lʼavventura è nel suo Dna, la versatilità è invece nel carattere, tanto da proporre al guidatore ben 5 modalità di guida , inclusa la sportivissima Rider. Stiamo parlando della nuova Triumph Tiger Explorer , grande moto GT inglese che oggi si rinnova e che, grazie al nuovo impianto di scarico, soddisfa la normativa Euro 4 . Una gamma versatile, come detto, disponibile in tre diversi modelli, tra cui una versione Low Seat a sella ribassata. Una scelta condivisa con la gamma Tiger 800 .

Il possente motore della Tiger Explorer è un 3 cilindri da 1.215 cc che sviluppa la notevole potenza di 139 CV a 9.300 giri, per una coppia massima di 123 Nm a 6.200 giri. Gli ingegneri Triumph hanno optato per una inedita frizione idraulica assistita che consente di sfruttare al meglio tutta la potenza a disposizione e, al tempo stesso, rendere più leggera e facile la guida. Il cambio a 6 marce prevede la sesta con rapportatura lunga, che rende confortevole anche i viaggi più impegnativi e riduce il consumo di carburante di circa il 5%. Una moto del genere non poteva mancare delle migliori tecnologie comfort e di sicurezza, e così ecco lʼABS ottimizzato per le curve, il nuovo assistente in salita Hill Hold e il Traction Control di ultima generazione.