Triumph Tiger 800 XRx e XCx, nuove versioni Low

Si allarga il campo di possibilità per chi desidera cavalcare una moto della gamma Triumph Tiger 800 . La Casa inglese ha infatti annunciato che i modelli della gamma Adventure Tiger 800 XRx e XCx saranno da oggi disponibili anche nelle versioni con sella abbassata (low seat). Cinque centimetri di profilo ribassato, così che lʼaltezza da terra della seduta varia da 760 a 780 mm per la XRx e da 790 a 810 mm per la più sportiva XCx.

Per le nuove Triumph Tiger "low seat" è stato necessario ridurre la corsa delle sospensioni, sia anteriori che posteriori, e la versione stradale XRx Low è inoltre stata dotata di specifiche protezioni per il radiatore e di un nuovo paracoppa in alluminio. La gamma delle Tiger 800 si presenta adesso molto variegata: la famiglia stradale XR è composta dalle versioni XR, XRx e XRx Low, tutte orientate ad un utilizzo più turistico, mentre la famiglia XC è composta dalle versioni XC, XCx, XCa e XCx Low, e ha unʼimpronta più off-road. Lʼintera gamma della Triumph Tiger 800 offre di serie lʼABS, il Triumph Traction Control e il Cruise Control. Non solo, ma grazie al sistema ride-by-wire il pilota può modificare lʼassetto della moto premendo soltanto il tasto del Riding Mode. Già disponibili sul mercato italiano, Triumph Tiger XRx Low e XCx Low costano rispettivamente 11.600 e 12.600 euro.