Triumph Tiger 800, arriva la XCA

Versione top di gamma della Tiger 800, la XCA vanta di serie lʼABS disinseribile, il Traction Control, tre modalità guida e acceleratore ride-by-wire, oltre a sospensioni WP con forcella da 43 mm e monoammortizzatore WP con precarico regolabile idraulicamente. Come la versione XCX, anche la Tiger XCA ha le manopole riscaldabili, le selle del pilota e del passeggero riscaldabili, le pedane maggiorate, i fari fendinebbia a LED e un alternatore più potente da 650 watt con tre prese ausiliarie. Triumph Tiger XCA vi aggiunge la predisposizione per il montaggio delle borse Expedition in alluminio con rinforzi in polimero sugli angoli, accessorio indispensabile per il mototurismo sportivo cui questa moto è pensata.