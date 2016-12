Triumph Speed 94 e 94R, le nuove Triple

09:30 - Era il 1994 e Triumph lanciò una moto destinata a fare epoca. Aveva il motore a tre cilindri di 900 cc e si chiamava Speed Triple. Lʼidea di fondo consisteva nel mettere insieme il look delle custom cafè racer con la dinamicità delle street fighter. Oggi, con lo sforzo della sintesi, la diremmo una crossover, ma 21 anni fa la moto era a dir poco rivoluzionaria. Triumph rende omaggio alla Speed Triple con le versioni speciali Speed 94 e Speed 94R.

Per ventʼanni la filosofia stilistica del progetto Speed Triple è stata seguita con coerenza dal costruttore britannico, la cui prima motocicletta risale al 1902. Il motore è sempre il tre cilindri, ma è chiaro che telaio, ciclistica e materiali usati hanno seguito la naturale evoluzione tecnica di questi anni. Basti pensare al telaio a doppio tubo in alluminio della Speed T509 del 1997, oppure alla T1050 del 2005 con i doppi silenziatori sotto la sella e una cilindrata che saliva da 900 a 1.050 cc. Cilindrata di 1.050 cc che resta anche per le nuove Triumph Speed 94 e Speed 94R, capaci di sviluppare la potenza di 135 CV e una coppia massima di ben 111 Nm. Motore avvolto dal telaio in alluminio a tralicci, dal robusto forcellone monobraccio e da forcelle anteriori Showa da 43 mm di diametro completamente regolabili.

LʼABS fa parte della dotazione standard e completa lʼefficienza dellʼimpianto frenante con pinze radiali Brembo. La versione 94R esalta il carattere sportivo della Triple Speed con le sue sospensioni Öhlins completamente regolabili e la gommatura standard firmata Pirelli Supercorsa SP. Triumph Speed Triple 94 e 94R sono disponibili nelle due colorazioni Racing Yellow e Jet Black. Il sottotelaio in graphite, i terminali di scarico, il tappo serbatoio e il cupolino neri, il coprisella e il puntale aerodinamico in tinta con la carrozzeria sono tutti elementi che strizzano l’occhio al look della prima Triple Speed del 1994. Triumph Speed Triple 94 e 94R sono disponibili a prezzi rispettivamente di 12.390 e 14.300 Euro.