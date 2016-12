Triumph Bonneville T120, lʼicona si rinnova

Due giorni, lʼ8 e 9 aprile, per scoprire la nuova Triumph Bonneville T120, modello storico e iconico della Casa inglese. La prima Bonneville apparve infatti nel lontano 1959, aveva carattere e batteva record di velocità in giro per il mondo, e Triumph ne ha sempre coltivato il mito rinnovandola nel tempo. Oggi è la volta delle nuove versioni T120 e T120 Black, per le quali Triumph ha organizzato un Open Days nelle sue concessionarie italiane.