Triumph Bonneville Speedmaster e Bobber Black

La tradizione custom della britannica Triumph non teme confronti , neanche con le “mitiche” bobber e chopper dʼoltre Atlantico. Sì perché nei suoi 115 anni di storia (fu fondata nel 1902 nel Leicestershire) Triumph Motorcycles, oltre a moto sportive e naked moderne, ha prodotto anche custom di successo, come la Bonneville . E nella gamma 2018 entrano la nuova Bonneville Speedmaster e la Bonneville Bobber Black .

Due moto che riprendono lo stile autentico delle british custom Triumph, declinate in chiave moderna e per i contenuti di sicurezza e per la maggior versatilità dʼutilizzo. La Speedmaster , inoltre, acquista finiture più pregiate, propone la sella singola o doppia (a richiesta) e ha di serie i fari a LED e le luci diurne , un elegante quadro strumenti e un sofisticato sistema Ride-by-Wire con due modalità di guida (Road e Rain). Lʼimpianto frenante standard conta sul doppio disco anteriore Brembo e sullʼABS , cui aggiunge il controllo della trazione disinseribile. Tra le dotazioni hi-tech anche la frizione a coppia assistita e il Cruise Control.

Sia la Bonneville Speedmaster che la Bobber Black montano il motore bicilindrico 1200 High Torque, che con 106 Nm di coppia a 4.000 giri dimostra di essere sempre pronto e reattivo in ogni circostanza . Per fare un raffronto, la coppia è del 42% superiore rispetto alla Speedmaster 2015! La potenza massima di 77 CV è erogata al picco di 6.100 giri. A esaltare la qualità del motore sono il doppio airbox e il doppio filtro e catalizzatore nascosto nel sistema di scarico.

Dark, aggressiva e potente, la Bonneville Bobber Black si caratterizza per le linee muscolose. Merito anche della ruota anteriore da 16 pollici con sezione larga (invece dei 19 della Bobber) e dellʼimponente forcella da 47 mm (invece dei 41 della Bobber). Anche per lei cʼè il doppio disco anteriore con pinze Brembo per assicurare frenate precise e sicure, per il resto è un trionfo dello stile “total black” per finiture e dettagli.