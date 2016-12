Triumph Bonneville, mito contemporaneo

Più potenti, più prestanti, design classico eppure più belle. La nuova generazione di Triumph Bonneville incarna ancora oltre Manica lʼidea di superbike, e i dettagli di stile che citano le Bonneville del passato sono tanti. Ma il presente incalza e le nuove Triumph adottano le soluzioni tecniche e motoristiche più moderne. Il telaio e le sospensioni sono state riprogettate daccapo per ciascuno dei 5 modelli, e i motori sviluppano più coppia , per un'erogazione di potenza più immediata e un sound più corposo.

La gamma Bonneville si compone di 5 nuove moto, ciascuna diversa dallʼaltra. Allʼapice delle performance le versioni T120 e T120 Black, mentre la facilità di guida è rappresentata dalla nuova Street Twin, sempre minimalista nel look, e che ama lasciarsi personalizzare. Rivisitate in chiave moderna sono la Thruxton e la Thruxton R. A parte la Street Twin, che monta un motore di 900 cc, le altre superbike Triumph adottano il nuovo bicilindrico da 1.200 cc, che sviluppa ben 105 Nm di coppia massima a soli 3.100 giri/minuto suelle T120 e 112 Nm a quasi 5.000 giri sulle Thruxton. In questʼultimo caso significa il 62% in più della generazione precedente!