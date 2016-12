Toyota i-Road: elettrico e coperto

09:30 - Stanno diventando un vero fenomeno di costume. Gli scooter a tre ruote sono sempre più numerosi, e se Piaggio può a buon diritto considerarsi il pioniere col suo MP3, adesso è partita la concorrenza tra costruttori. Anche automobilistici, se è vero che Toyota vuol essere della partita col suo i-Road. Che di suo ci mette ancora una cosa in più: la copertura. Toyota i-Road si presenta infatti come scooter coperto con due ruote da 16 pollici davanti e una da 10 pollici dietro. Ah dimenticavamo: la trazione è totalmente elettrica!

Lungo 2,35 metri e largo solo 87 cm, Toyota i-Road accoglie due passeggeri, che siedono uno dietro lʼaltro come su uno scooter normale. È piuttosto maneggevole col suo raggio di sterzata inferiore ai tre metri e ha il vantaggio che, essendo coperto, può essere guidato anche senza casco. Grazie alla tecnologia “Active Lean”, il veicolo piega le ruote in curva in base alla velocità e all’angolazione, garantendo sempre l’assetto giusto e la massima stabilità. Gli interni sono più simili a quelli di un’automobile che di uno scooter, perché beneficiano di soluzioni come l’illuminazione interna, lʼimpianto di riscaldamento, il sistema audio con tanto di vivavoce Bluetooth per i telefoni cellulari. I due piccoli motori elettrici da 2 kW ciascuno, montati fra le due ruote anteriori, si ricaricano in 3 ore grazie alle batterie agli ioni di litio. E ciò basta per unʼautonomia di marcia di circa 50 km, mentre la velocità massima è di 60 km orari.