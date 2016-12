Suzuki V-Strom 650XT ABS

08:00 - Il 2015 Suzuki comincia dalla… V-Strom. Una gamma nota e forte di 12 anni di successo direte, ma che si rafforza con la nuova versione 650XT ABS. Una tourer di media cilindrata pensata per lʼavventura e per il miglior godimento turistico, con di serie il sistema anti-bloccaggio dei freni ABS. Il look si ispira alla mitica DR Big 750 degli anni 80, per il particolare “becco” anteriore, la carenatura originale e le ruote a raggi.

Suzuki definisce la V-Strom 650XT ABS una Sports Adventure, ideale via di mezzo rispetto alla versione 1.000 di cilindrata e sincera All-Terrain come la “sorella” maggiore. Lʼagile telaio a doppio trave in alluminio accoglie il classico motore bicilindrico 4 Tempi a V di 90 gradi da 645 cc, che eroga 69 CV di potenza a 8.800 giri. La V-Strom 650 XT ABS monta di serie gli pneumatici tubeless di misura 110/80 da 19 pollici davanti e 150/70 da 17” dietro, che consentono un assorbimento perfetto delle asperità. Il look è imponente, anche la seduta visto che la sella è alta da terra 835 mm, per un peso di 214 kg che non ne fanno certo una peso piuma. E per rafforzare questo tipo di look, Suzuki propone a richiesta anche le borse laterali rigide e il bauletto posteriore. Prezzi non ancora definiti, ma senzʼaltro qualcosina in più degli 8.650 euro della V-Strom 650 normale.