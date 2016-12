Inizio dʼanno coi botti per la gamma moto Suzuki. A partire dal primo gennaio 2016, col nuovo listino, debutta la V-Strom 650 XT Fun Ride, una versione inedita della naked "tuttoterreno" nipponica, che sfoggia un kit di valigie laterali rigide in alluminio (con relative staffe di fissaggio e kit distanziali frecce), i paramani e il puntale inferiore in plastica. La nuova Suzuki V-Strom 650 XT Fun Ride, completa di tutto, costa 9.190 euro.