Suzuki V-Strom 650 XT ABS

09:00 - Suzuki allarga la gamma V-Strom con una nuova versione turistica estrema, la 650XT ABS. Puntando su versatilità e comfort, Suzuki ha rafforzato la sua tourer di media cilindrata, concepita per lʼavventura e per il miglior godimento turistico. Conseguente la scelta degli pneumatici tubeless montati di serie su cerchi a raggi e misura 110/80 da 19 pollici davanti e 150/70 da 17” dietro, che consentono un assorbimento perfetto delle asperità.

Allʼinsegna del comfort di viaggio è anche il parabrezza regolabile su 3 livelli. Il look imponente della V-Strom 650XT ABS ‒ a dispetto della media cilindrata ‒ si ispira alla mitica DR Big 750 degli anni 80, per il particolare “becco” anteriore che ricorda davvero quello di un corvo o di un picchio. La sella è alta da terra 835 mm, e questo dà lʼidea dellʼimponenza di questa 650 cc, il cui peso di 214 kg non ne fa certo una peso piuma. Il guidatore può però regolare la sospensione posteriore senza attrezzi. Per rafforzare questo tipo di look, Suzuki propone a richiesta anche le borse laterali rigide e il bauletto posteriore.

Suzuki definisce la V-Strom 650XT ABS una Sports Adventure, ideale via di mezzo rispetto alla versione 1.000 di cilindrata e sincera All-Terrain come la “sorella” maggiore. Lʼagile telaio in alluminio accoglie il classico motore bicilindrico 4 Tempi a V di 90 gradi da 645 cc, che eroga 69 CV di potenza a 8.800 giri e una discreta coppia massima di 60 Nm a 6.000 giri. Un motore molto efficiente, Euro 3, perché ha iniettori a 10 fori e candele allʼiridio che ottimizzano i consumi, come del resto fa anche il controllo elettronico del minimo, che migliora l’accensione e stabilizza il minimo in condizioni atmosferiche estreme. I prezzi della Suzuki V-Strom 650XT ABS partono da 8.590 euro.