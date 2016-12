Suzuki svela la nuova GSX-R1000 ABS

Il telaio di nuovo design della GSX-R1000 ABS 2017 si armonizza meglio co l nuovo motore 4 cilindri da un litro di cilindrata, capace di sviluppare 202 CV a oltre 13 mila giri e 118 Nm di coppia massima a 10.800 giri. Una moto che può salire a vette di rotazione del motore altissime, grazie al sistema di fasatura variabile delle valvole e al doppio iniettore verticale. Suzuki ha ottimizzato anche la carburazione della sua superbike, montando un sistema di parzializzazione dello scarico a tre valvole che le consente di rispettare la normativa Euro 4 sulle emissioni. Nuovo pure lʼimpianto frenante, che conta su pinze radiali Brembo accoppiate a dischi T-Drive per una frenata più efficiente.

Lʼelettronica è tanta sulla nuova GSX-R1000, top di una gamma sportiva che vede Suzuki proporre anche la GSX-R125 ABS, novità attesissima per il prossimo anno ed entry level della famiglia GSX-R. La mille invece sarà disponibile dalla metà del 2017 in due versioni: GSX-R1000 ABS e GSX-R1000R ABS. Questʼultima è ancora più corsaiola ed è dotata di sospensioni Showa, Launch Control (prima Suzuki stradale a impiegarlo) e trasmissione con sistema di cambiate Quick Shift. Per entrambe le versioni sono invece disponibili di serie il Traction Control e il Riding Mode con 6 modalità di marcia.