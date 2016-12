Suzuki lancia la nuova SV650 ABS

La SV650 ABS è la seconda generazione di un modello lanciato alla fine degli anni 90, rispetto al quale però è completamente inedito, con 140 nuovi componenti tra motore e ciclistica. Look dinamico, pieno di grinta, la naked nipponica prende le mosse dal nuovo telaio compatto ed è leggerissima, non arriva ai due quintali di peso, ciò che la rende agile e fruibile in molteplici contesti. Dal punto di vista estetico, mostra un faro anteriore rotondo dal design classico, mentre sulla cosa spicca la doppia luce posteriore a LED, che ingloba il fanalino e lo stop in un armonico design compatto e snello. Una moto “Easy and Fun”, spiegano in Suzuki, con un'altezza della sella da terra di soli 785 millimetri.