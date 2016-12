Suzuki GSX-S1000, adrenalina pura

08:30 - Arriva nelle concessionarie italiane Suzuki la nuova GSX-S1000 ABS, una supernaked di chiara impronta sportiva. La 4 cilindri “mille” sviluppa 146 CV di potenza massima a 10.000 giri al minuto, ma è tutto lʼarco di erogazione a offrire ottimi livelli di potenza e coppia. Questʼultima tocca i 106 Nm a 9.500 giri al minuto. Motore e ciclistica della supernaked Suzuki sono di derivazione Superbike, e le prestazioni sono un sincero concentrato di adrenalina.

Per la sicurezza la Casa nipponica ha introdotto nella dotazione standard sia lʼABS Bosch, con pinze freno Brembo radiali a 4 pistoncini (le stesse della GSX-R1000), che il controllo di trazione impostabile su tre livelli differenti di intervento ed eventualmente escludibile. A supportare le performance dinamiche della GSX-S1000 è il leggero telaio doppio trave in alluminio, ma Suzuki ha alleggerito anche i pistoni e lʼalbero a camme, per un peso complessivo della moto di poco meno di due quintali. La superbike nipponica promette così la massima maneggevolezza e facilità di guida, anche per l’altezza della sella da terra di appena 810 mm e lʼinterasse di 1.460 mm. Le sospensioni completamente regolabili assicurano la possibilità di scegliere il set-up ideale, alla ricerca del comfort o delle prestazioni. In occasione del debutto nelle concessionarie, proprio in questi giorni e fino al 31 maggio, Suzuki offre la GSX-S1000 ABS al prezzo di 11.990 euro.