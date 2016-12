Suzuki GSX-S 1000 ABS 145 CV

Il quattro cilindri si palesa subito come un propulsore che fa della potenza di erogazione sempre disponibile la sua caratteristica principale . Tanto che delle tre mappature, alla fine abbiamo usato in città più spesso quella destinata alla pioggia, che “rimodula” l'erogazione, giusto per consentire un passeggio più sereno e spensierato. Con la mappatura sport invece la GSX-S ruggisce come un leone e scatta nervosa come una sportiva vera : qui ci vuole un po' di esperienza, insomma il manico, per portarla come si conviene. Quella intermedia invece è adatta alla scampagnata poco impegnativa (motociclisticamente parlando) ma comunque godibile. Ma questo motore piace soprattutto perché per essere un quattro cilindri è sorprendentemente elastico anche ai bassi regimi e i 145CV regalano notevolissime doti di ripresa.

Ad ogni modo quello che più impressiona è la ciclistica davvero ottima: il telaio a doppio trave in alluminio trasmette sicurezza al pilota in ogni situazione, anche quelle un po' più “tirate” e le sospensioni sono fantastiche anche e soprattutto sull'asfalto sconnesso, assorbendo più di una imperfezione. Non che consumi come uno scooter, ma nemmeno come ci si aspetterebbe da una maxinaked di questa cilindrata e potenza. Insomma, una moto vera da poter usare tutti i giorni per andare al lavoro e anche per uscire finalmente a divertirsi (e tanto) nel weekend. Cattiva ma non ingestibile. Alla luce delle prestazioni offerte non abbiamo dubbi a sostenere che il prezzo di acquisto ‒ 12.000 euro ‒ seppur non uno scherzo in questi tempi di ripresa solo annunciata, è ampiamente giustificato, per non dire molto competitivo.

Sergio Bolzoni