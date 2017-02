Suzuki GSX-R1000, pronta la versione da strada

In questo video vediamo la versione stradale Suzuki GSX-R1000, la superbike giunta alla sesta generazione che nasce proprio da una costola della superbike impegnata nella MotoGP col Team Suzuki Ecstar. Già pronta per il mercato italiano (arriverà a marzo), la nuova GSX-R1000 monta un motore 4 cilindri da 202 CV a 13.200 giri. Una potenza che, associata a un peso di 203 kg, ne fa la prima moto di serie a vantare un rapporto peso/potenza quasi di 1:1! E la versione GSX-R1000R guidata da Iannone e Rins è dotata anche di un cambio veloce Quickshifter, di Launch Control per la massima accelerazione in partenza, del Motion Track Traction Control System e dellʼABS tarato per le competizioni.