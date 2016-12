09:30 - Il prossimo anno Suzuki rientra nella MotoGP con la GSX-RR. E la stessa livrea racing bianco-azzurra metallizzata (Metallic Triton Blue) veste la superbike stradale che fa da riferimento alla RR: la nuova GSX-R1000, disponibile anche nella versione con lʼantibloccaggio dei freni ABS. Volendo, è anche disponibile una “passionale” livrea rosso-nera, mentre di colore nero sono le leve al manubrio, i comandi e le pedane poggiapiedi.

La nuova maxi sportiva Suzuki monta un possente motore 4 cilindri in linea da 999 cc, a iniezione elettronica e raffreddamento a liquido, con pistoni in alluminio forgiati. Motore che sviluppa la potenza di 185 CV e unʼancor più impressionante coppia massima di 117 Nm. La GSX-R1000 è una moto stradale, per quanto di derivazione sportiva, e sfoggia prestazioni strepitose. Può essere guidata in base a tre modalità di marcia: strada, pista, bagnato. Per compensare le performance dinamiche di cui è capace, la nuova Suzuki GSX-R1000 MY 2015 ABS dispone di un potente impianto frenante, con pinze monoblocco con attacco radiale Brembo. La frizione antislittamento modula al meglio il rapporto tra prestazioni e strada, come anche le sospensioni posteriori che sono di derivazione endurance e gli ammortizzatori a controllo elettronico.