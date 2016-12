Suzuki GSR750 SP, streetfighter

09:30 - Una nuova versione sportiva SP per la Suzuki GSR750. Grazie alla collaborazione con Valter Moto Components, la naked nipponica ‒ che già monta il motore 4 cilindri della sportivissima GSX-R750 ‒ si presenta in un allestimento esclusivo, con look aggressivo e “super perfomance” che la trasformano in una vera streetfighter. Suzuki GSR750 SP è offerta al lancio in promozione, fino al 31 marzo 2015, a partire da 8.090 euro.

Naked da guidare con piglio sportivo, vista la posizione di guida a piega bassa, la GSR750 SP unisce sportività classica e tecnologia. Il puntale inferiore in tinta ridefinisce il design della moto, le frecce sono a LED, come il portatarga in acciaio. Distintivi sono i tamponi paratelaio Street con scarico Yoshimura R11, mentre il robusto telaio abbraccia una forcella anteriore Kayaba da 41 mm di diametro e un forcellone collegato al monoammortizzatore sulla ruota posteriore. Suzuki GSR750 SP monta cerchi in lega leggera di alluminio a tre razze e si avvale di un potente impianto frenante, con due dischi anteriori flottanti da 310 mm davanti e disco singolo posteriore da 240 mm. LʼABS è disponibile come optional.

Il motore 4 cilindri sviluppa la potenza di ben 106 CV, per una coppia massima di 80 Nm disponibile fin dai bassi e medi regimi. Due le livree disponibili, la classica bianco/blu Suzuki che abbiamo imparato a riconoscere nelle competizioni sportive oppure “Nero Mat” con particolari color Titanio e puntale in nero opaco. La nuova Suzuki GSR750 SP costa 8.090 euro, la GSR750Z SP 8.190 euro, per avere lʼABS servono 600 euro in più.