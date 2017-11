Suzuki & MissBiker, la moto è donna

Lʼappuntamento è per venerdì, tradizionalmente in Eicma il giorno delle donne, che entrano gratis nellʼunica giornata in cui il salone chiude alle ore 22. Nel suo spazio al padiglione 22 (stand B38), Suzuki ospiterà MissBiker alle ore 14.30. Dal 2015 la Casa giapponese e il network collaborano per promuovere lʼuso della moto fra le donne italiane, con eventi e test ride dedicati. Unʼoccasione imperdibile per tutte le donne attratte dalle due ruote, ma che per varie ragioni non vi si sono mai avvicinate. Conoscere le MissBiker indurrà forse in loro la voglia di seguire i loro compagni in escursioni e avventure in moto, e poi scoprirne i vantaggi quanto a mobilità e spostamenti urbani.