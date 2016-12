Suzuki Bandit 1250S ABS

Proprio per seguire la vocazione turistica della Bandit 1250S, Suzuki ha lavorato molto sul comfort di marcia. La sella, ad esempio, è regolabile in altezza (+/‒ 20 cm), e la porzione di sella per il passeggero è ampia e confortevole e termina con un solido maniglione posteriore. La ciclistica si basa su un mono-ammortizzatore posteriore con leveraggio progressivo, e poi il cavalletto centrale è di serie. La nuova turistica Suzuki di grande cilindrata si fa forte di un quadro strumento innovativo, con uno schermo a cristalli liquidi accanto al contagiri analogico che permette di tenere sotto controllo tutte le informazioni di bordo.