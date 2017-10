Suzuki allarga la gamma GSX con le nuove 125

Si fa più ammiccante la Suzuki GSX , la gamma di moto sportive della Casa giapponese. Accanto alle celebrate 1000 arrivano infatti adesso le versioni 125 , adatte al pubblico più giovane e ai neofiti delle alte performance. Due le moto: la GSX-R125 ABS , coi suoi rapporti peso/potenza e peso/coppia al vertice della classe 125, e la versione stradale GSX-S125 ABS, non carenata e con una posizione in sella più eretta e confortevole.

Eguale per entrambe il motore monocilindrico 4 Tempi Euro 4 da 15 CV, che a dispetto dei consumi contenuti, spunta un’accelerazione da primato per la categoria delle ottavo di litro. La Suzuki GSX-R125 ABS svela una linea aerodinamica e una sella bassa, ma oltre alla sportività coltiva anche il lato modernista con la sua strumentazione LCD multifunzione, i fari a LED e il pulsante dʼavviamento elettronico. Dotazioni già in uso sulla non meno giovane e sfiziosa GSX250R.