Suzuki Address, la città ai suoi piedi

Si chiama Address ed è il nuovo scooter a ruote alte Suzuki . Agile, facile da guidare, pratico, ha una linea snella che lo rende un compagno di viaggio ideale per il commuting cittadino (casa-ufficio, casa-scuola, ecc). Suzuki Address promette di fare 50 km con un litro di benzina ed è dunque perfetto per chi ha bisogno di muoversi in città riducendo tempi e costi. Il listino poi conferma lʼottimo equilibrio tra qualità e prezzo.

Il motore è un classico monocilindrico 4 Tempi da 113 cc raffreddato ad aria, con sistema di iniezione elettronica e 9 CV di potenza. La grande efficienza dello scooter nipponico si deve anche al fatto che pesa pochissimo, 97 kg soltanto. Tutto è leggero in Suzuki Address, anche le ruote da 14 pollici che hanno cerchi in lega di alluminio. Il design è moderno e giovanile, con un frontale dominato dal faro sagomato e dallʼampio ed elegante inserto nero sullo scudo. Lo scooter non manca di comfort e propone unʼampia pedana piatta, il cavalletto laterale e il portapacchi posteriore. Lʼarma segreta di Suzuki Address è però il capiente vano sottosella da oltre 20 litri, capace di ospitare un casco integrale, mentre il retroscudo nasconde due scomparti molto utili e di buona capacità. Al centro spicca poi un comodo gancio di cortesia, caso mai servisse per trasportare una borsa.